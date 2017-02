Transformers - L'ultimo Cavaliere: ecco il trailer del Superbowl!

Art Marcum & Matt Holloway e Ken Nolan hanno firmato la sceneggiatura di questo Transformers - L'ultimo Cavaliere , prodotto da Ian Bryce, Lorenzo di Bonaventura, Don Murphy e Tom DeSanto. La pellicola arriverà a giugno mentre il sesto capitolo sarà nelle sale nel 2019; uno spin-off su Bumblebee sarà in sala, invece, il prossimo anno.

La Paramount Pictures ha diramato in rete una preview dello spot di, nuovo capitolo della saga di Transformers. Potete vederlo dopo il salto; lo spot esteso andrà in onda domenica durante il Superbowl!

