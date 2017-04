Transformers - L'ultimo Cavaliere: ecco il nuovo trailer del film di Michael Bay

Come promesso, la Paramount Pictures ha diffuso in rete il nuovo trailer ufficiale di, nuovo capitolo della saga dedicata ai Transformers per la regia di. Potete visionarlo dopo il salto.

In questo nuovo film della saga, gli umani ed i Transformers sono in guerra, mentre Optimus Prime non c'è più. La nostra salvezza risiede nei segreti del passato. I nostri eroi saranno Cade Yeager, interpretato da Mark Wahlberg, e una professoressa di Oxford (Laura Haddock), che dovranno stringere un improbabile alleanza con un Lord inglese (Anthony Hopkins) e Bumblebee per salvare la situazione.

Art Marcum & Matt Holloway e Ken Nolan hanno firmato lo script, diretto nuovamente da Bay. La pellicola arriverà nei cinema a giugno.