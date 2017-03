Transformers - L'ultimo cavaliere, autobot e decepticon nei nuovi motion poster

In quelli che sono a tutti gli effetti dei character poster, è possibile ammirare oltre ai già presentati Optimus Prime, Bumblebee e Megatron anche Hot Rod, Sqweeks, Hound, Cogman e Barricade, in un misto tra Autobot e Decepticon -non ci sono ovviamente i nuovi dinobot o mini-dinobot. Transformers - L'ultimo cavaliere vedrà l'alleanza tra Cade Yeager ( Mark Wahlberg ), Bumblebee, un lord inglese ( Sir. Anthony Hopkins ) e una professoressa di Oxford ( Laura Haddock ) per svelare i segreti della storia passata contaminata dall'arrivo dei Transformers e cambiare così un imminente futuro apocalittico per l'umanità. Gli eroi diventeranno villain, e le prede i nuovi eroi per la sopravvivenza di un solo mondo: Cybertron o la Terra. Nel cast del film vedremo anche Josh Duhamel, Stanley Tucci, Jerrod Carmichael, Isabela Moner e Liam Carrigan nei panni di Re Artù, per un'uscita prevista nelle sale il 22 giugno. Ecco i motion poster:

His absolution is found at then end of his sword. #Transformers pic.twitter.com/ZgfwtrsMJl — Michael Bay (@michaelbay) 22 marzo 2017

Lights up. Barricade has his own version of justice. #Transformers pic.twitter.com/5EaehDb0Xd — Michael Bay (@michaelbay) 22 marzo 2017

Your most loyal and deadly servant. #Transformers pic.twitter.com/mP1kNlF6VR — Michael Bay (@michaelbay) 22 marzo 2017

Don’t get on the wrong side of that cigar. #Transformers pic.twitter.com/0hvcWJjxTj — Michael Bay (@michaelbay) 22 marzo 2017

Big things come in small packages. #Transformers pic.twitter.com/7HTPf34ji5 — Michael Bay (@michaelbay) 22 marzo 2017