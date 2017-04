Transformers: L'Ultimo Cavaliere, un assaggio del trailer in arrivo mercoledì

Ormai lo sappiamo, viviamo in un’epoca in cui ci sono trailer del trailer, enon può certo fare eccezione. Ecco quindi che laha rilasciato un assaggio del trailer del film diretto dal prolifico, in arrivo il prossimo mercoledì 12 aprile. Trovate il breve filmato subito dopo il salto!

Nel teaser possiamo notare che non mancheranno le esplosioni, molte scene saranno ambientate nel passato, in epoca medioevale, e che vedremo finalmente nientemeno che Sir Anthony Hopkins.

Transformers: L'Ultimo Cavaliere, esplorerà questa volta i miti che circondano l’origine dei Transformers e le loro passate interazioni con l’umanità, quando le due civiltà collaboravano per un futuro migliore. Ora invece, gli esseri umani e i Transformers sono in guerra, e Optimus Prime è scomparso. La chiave per salvare il nostro futuro è sepolta nei segreti del passato, nella storia nascosta dei Transformers sulla Terra. La salvezza del nostro mondo cade sulle spalle di un'improbabile alleanza: Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, un lord inglese (Sir Anthony Hopkins), e una professoressa di Oxford (Laura Haddock).

Nel cast di Transformers: L'Ultimo Cavaliere troveremo inoltre Josh Duhamel nei panni del tenente colonnello Lennox, Stanley Tucci nel ruolo di Joshua Joyce, Jerrod Carmichael nella parte di Desi e Isabela Moner nei panni della protagonista femminile del film, Izabella. Inoltre Liam Carrigan (Once Upon a Time) apparirà nel film nei panni di Re Artù.

A dirigere il quinto capitolo della saga dei Transformers tornerà Michael Bay, con una sceneggiatura di Art Marcum, Matt Holloway e Ken Nolan (Black Hawk Down). A produrre il sequel troviamo invece Ian Bryce, Lorenzo di Bonaventura, Don Murphy e Tom DeSanto.

Transformers: L'Ultimo Cavaliere esordirà nelle sale cinematografiche il 23 giugno 2017. Successivamente è in programma uno spin-off su Bumblebee per l’8 giugno 2018 e il sesto film dei Transformers uscirà il 28 giugno 2019.