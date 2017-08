Transformers Franchise: Akiva Goldsman non lavorerà più ai film

è ufficialmente fuori da tutte le prossime produzioni del franchise di Transformers , ammesso che continuino.

La Paramount, prima del fallimento al box office - sia in patria che nel mondo - di Transformers: L'Ultimo Cavaliere, aveva grande fiducia anche negli spinoff, tanto che ha messo in produzione Bumblebee. I piani futuri quindi adesso sono un punto interrogativo e Akiva Goldsman, che ha aiutato alla stesura dell'Ultimo Cavaliere ed è comunque sempre stato tra gli autori delle pellicole precedenti, ha dichiarato che non lavorerà più a futuri progetti della saga.

Al Television Critics Association gli è stata posta la domanda specifica, se sarebbe cioè stato coinvolto in futuri progetti del franchise e lui ha risposto semplicemente con un "No."

Indubbiamente, se si vorrà in futuro riportare in auge il franchise Transformers, andranno rivoluzionate molte cose e portate idee più fresche. L'ultimo Cavaliere è ancora in sala e nel cast ci sono, tra gli altri: Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Isabela Moner, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, John Turturro, Laura Haddock, Anthony Hopkins e Santiago Cabrera. Il cast vocale comprende poi Peter Cullen, John Goodman, John DiMaggio e Mark Ryan.

Transformers Universe: Bumblebee uscirà il 21 dicembre 2018 e il cast include Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr. Jason Drucker, Abby Quinn, Rachel Crow, Ricardo Hoyos e Gracie Dzienny.