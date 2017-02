Transformers: confermato lo spot al Super Bowl

Attraverso una comunicazione al The Hollywood Reporter, la Paramount ha confermato che in occasione delsarà trasmesso un nuovo spot di, in Italia intitolato L'Ultimo Cavaliere, ultimo capitolo del franchise diretto da Michael Bay in arrivo a giugno. Il film sarà distribuito dalla Universal Pictures.

Lo studio ha confermato anche la presenza dello spot di Ghost in the Shell, che andrà in onda nel prime time, mentre altri studios hanno ufficializzato la presenza di spot di loro film, tra questi la Universal, che potrebbe pubblicizzare uno dei suoi film in uscita, tra cui The Great Wall e Fast and Furious 8.

Transformers: The Last Knight è diretto da Michael Bay e nel cast comprende Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Isabela Moner, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, John Turturro, Santiago Cabrera, Liam Garrigan, Jerrod Carmichael, Mitch Pileggi, Laura Haddock, Anthony Hopkins, Gil Birmingham e Mark Ryan.