Transformers: Bumblebee sarà un prequel, Bay aperto alla regia di uno spin-off

Le riprese del primo spin-off didedicato al personaggio di, inizieranno a luglio. L'uscita è fissata per il prossimo anno, con la regia del regista

Michael Bay, regista dei film sui Transformers e del prossimo Transformers - L'ultimo cavaliere, ha svelato che lo spin-off sarà un prequel "incentrato soltanto su Bumblebee, nella sua versione giovanile". Bay ha poi affermato che Bumblebee tornerà anche nel prossimo film sui Transformers.

Con 14 storie in fase di sviluppo, Bay ha dichiarato, inoltre, di non esser contrario alla regia di uno degli spin-off del franchise, sebbene abbia più volte affermato come L'Ultimo Cavaliere sia l'ultimo capitolo della saga a portare la sua firma: "Ci sono delle storie davvero molto belle. Mi piacerebbe girarne una".