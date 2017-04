Transformers: ben 14 storie in fase di sviluppo

Tra questi, ovviamente, lo spin-off dedicato a Bumblebee in arrivo il prossimo anno e che vedrà alla regia Travis Knight. Bay ha poi, nuovamente, confermato che Transformers - L'ultimo cavaliere , in arrivo quest'anno nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, sarà l'ultimo capitolo della saga con la sua regia.

Intervistato a riguardo, il regista Michael Bay ha confermato che ci sono ben 14 storie sui Transformers in fase di sviluppo al momento. Questo non vuol dire che vedremo sicuramente 14 film nei prossimi anni, ma che c'è comunque la volontà di continuare a sfornare storie e pellicole sui personaggi della Hasbro.

Chi vuole piùnei prossimi anni? Se la vostra risposta è stata 'sì', allora questa notizia vi piacerà da impazzire (e per chi ha risposto 'no', mi spiace, ragazzi... su con la vita!).

Altri contenuti per Transformers: The Last Knight