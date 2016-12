Trainspotting 2: Nuove foto dal film

Mark Renton, Sick By e Spud torneranno a marzo in sala e Empire Online ha pubblicato alcune foto dal film che ci mostrano i protagonisti 20 anni dopo.

Empire Online ha pubblicato diverse foto dal film Trainspotting 2, in attesa che esca il nuovo numero con le immagini complete. Mark Renton interpretato da Ewan McGregor appare con entrambi i suoi amici storici: Sick Boy (Jonny Lee Miller) e l'iconico Spud (Ewen Bremner). In un'immagine vediamo Sick Boy in discoteca, in un'altre Spud e Mark davanti ad uno splendido paesaggio irlandese; proprio Mc Gregor ha rilasciato alcune dichiarazioni alla rivista sul suo ritorno:"Cazzo, se ero nervoso! Ma non appena mi sono infilato le Adidas, tutto è andato a posto. Perché io sono Renton e Renton è me. Non c'era nulla da trovare, è sempre stato lì. Non avevo visto Danny [Boyle, ndr] per tutti questi anni, e Renton come me non aveva visto i suoi amici per tutti questi anni. Non vivo più in Scozia da quando avevo 17 anni. Lui s'è levato dai coglioni, e io mi son levato dai coglioni. Lui torna, io torno. C'erano un casino di parallelismi, si può dire". Il trailer di T2 ha già fatto sospirare i nostalgici ed è attesissimo dai fan storici.

T2 Trainspotting arriverà il 27 gennaio 2017 nel Regno Unito, in America il 3 febbraio 2017 mentre nelle sale italiane uscirà il 2 marzo del 2017.