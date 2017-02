Tra le influenze di James Cameron c'è anche il regista Zack Snyder!

In una recente intervista, al famoso registaè stato chiesto quali siano i registi che ammira e ai quali si ispira. Ebbene,prima cita alcuni maestri del cinema come, per poi citare alcuni registi odierni che continuano ad ispirarlo. Uno di questi non è altro che il creatore del

Cameron fa notare che Snyder è ora un regista affermato, ma si ricorda quando irruppe sulla scena, presumibilmente con L'Alba dei Morti Viventi e 300. Cameron racconta che era entusiasta che registi come Snyder stessero "creando il loro nuovo linguaggio cinematografico", rompendo nel processo le convenzioni del cinema stabilite fino ad allora.

Snyder è sicuramente una scelta interessante da usare come riferimento, dato che molte persone sembrano avercela con lui, ma più si analizza la cosa, più ha senso. La maggior parte delle critiche contro Snyder non riguardano la sua incapacità nel realizzare un film, ma piuttosto la sua incomprensione dei personaggi, o se vogliamo l’interpretazione controversa del mito del supereroe. Anche se il contenuto dei suoi film potrebbero non piacere, come regista Snyder ha inventato sicuramente soluzioni visive molto interessanti e originali.

Cameron ha citato anche Robert Rodriguez (Sin City) e Tim Miller (Deadpool), tra le sue altre influenze. Così, tre su quattro registi (Cameron ha prima menzionato anche Ridley Scott), sono noti per i loro adattamenti a fumetti. Se si pensa che Rodriguez è anche molto amico di Cameron, e che dirigerà il suo progetto a lungo rimandato di Alita: Battle Angel, emerge chiaramente che James Cameron è da sempre legato al mondo delle nuvole parlanti, anche se di recente ha spiegato perché non sia interessato a dirigere un film di supereroi.

Almeno per ora, Cameron preferisce lavorare sulle sue idee, senza doversi preoccupare di inserire un film in un franchising preesistente. Ha però espresso un certo interesse a tornare su Terminator (con Tim Miller!), una volta che i diritti siano di nuovo tornati nelle sue mani. Per i prossimi anni però, sarà la saga di Avatar a tenerlo ancora molto impegnato.