Toy Story 4: Don Rickles è morto prima di riuscire a registrare i dialoghi

Il gigante della commedia, l'attoreè morto nella sua casa giovedì all'età di 90 anni. Era conosciuto per il suo spirito tagliente e per la capacità di sbeffeggiare anche le celebrità più intoccabili, tra cui l'ex Presidente Ronald Reagan.

Negli ultimi due decenni Don Rickles era regolarmente la voce di Mr. Potato nel franchise Toy Story della Disney Pixar. E anche se il quarto capitolo della saga è stato annunciato parecchio tempo fa, Rickles non ha potuto registrare nemmeno un dialogo del progetto, conferma il suo responsabile all'Hollywood Reporter.

Adesso non si sa bene cosa succederà al personaggio vista la morte di Rickles, dal momento che era un davvero amatissimo, ma è anche vero che il regista John Lasseter non può rimuovere un pezzo così importante della storia, amato nonostante il suo carattere irascibile. Forse ne ridimensioneranno la presenza?

Non è comunque la prima volta che la Pixar e la Disney si trovano nella condizione di dover fronteggiare un accadimento del genere. Per esempio, quando morì Paul Newman nel 2008, voce di Doc Hudson, il personaggio non venne rimpiazzato.

Vedremo in futuro cosa decideranno di fare, per ora non ci resta che piangere la morte di un grande artista.