Top Gun: Maverick - Tom Cruise ha imparato davvero a guidare l'elicottero!

, durante gli allenamenti per rientrare in modalità Top Gun: Maverick , ha imparato a guidare davvero l'elicottero, a 55 anni! E non sembra voler rallentare!

La star di Top Gun: Maverick è stata immortalata mentre prendeva lezioni per imparare a guidare il velivolo. Ultimamente, di carne al fuoco action ce n'è stata molta per Cruise, tra Mission: Impossible - Rogue One, dove si è appeso fuori da un aereo cargo, e La Mummia, in cui ha girato per 64 volte una scena a gravità zero, l'attore sembra ringiovanire invece di andare in là con gli anni.

Quindi, anche se ancora non sappiamo esattamente quando rivedremo Cruise all'interno di un F-14 fighter jet, per ora abbiamo capito che nella pellicola sequel del leggendario film del 1986, ci saranno anche altri velivoli in ballo.

Le foto sono state diffuse dal London Daily Mail e potete vederle cliccando la fonte, QUI. La location, tuttavia, è non identificata.

Questa la caption del tweet Daily Mail:

Reserve my seat! #MaverickTom Cruise pilots a helicopter as he trains for Top Gun 2 https://t.co/6ZHqcK9evk via @DailyMailCeleb

Top Gun: Maverick uscirà a luglio 2019 e la direzione della pellicola è nell mani di Joseph Kisinski. Per quanto riguarda l'altro attore protagonista del primo Top Gun, Val Kilmer, sappiamo che l'interesse a tornare, da parte sua, c'è. Chissà quindi se rivedremo anche Tom “Iceman” Kazansky. Aspettiamo ulteriori informazioni, stay tuned!