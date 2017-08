Top Gun: Maverick, il sequel con Tom Cruise cambia sceneggiatore

Dopo mesi di silenzio dall'ultima notizia sull'annunciato Top Gun: Maverick , sequel del cult movie condiretto da, ecco che oggi il produttoreha rivelato l'entrata di un nuovo sceneggiatore nell'atteso progetto.

Stiamo parlando infatti di Eric Warren Singer, già dietro alle sceneggiature di American Hustle e del prossimo Only the Brave. Parlando inoltre con il sito FilmStarts, il produttore ha avuto modo di commentare l'infortunio di Cruise sul set di Mission: Impossible 6, rivelando se lo slittamento dei lavori del film influenzerà o meno l'inizio della produzione di Top Gun 2.



Queste le sue parole: "No, non credo influenzerà l'inizio delle riprese. L'intenzione al momento è quella di iniziare la produzione tra gennaio e febbraio del 2018, quindi tra pochi mesi". I dettagli della trama, comunque, sono ancora tenuti segreti, anche se sappiamo da recenti dichiarazioni che uno dei temi affrontati sarà quello dello sviluppo tecnologico e dell'utilizzo dei droni senza pilota. Nella sostanza la fine di un'era.



Top Gun: Maverick probabilmente diretto da Joseph Kosinski (Tron: Legacy, Oblivion) è atteso nelle sale il 12 luglio 2019.