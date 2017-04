Top Gun 2: Val Kilmer parla del rapporto con Tom Cruise

Tra i tanti remake e reboot che Hollywood sta per realizzare dovrebbe esserci il sequel di un film cult di fine anni '80,. Nel caso il progetto si concretizzasse, i fan potranno contare sul ritorno di, che nel primo film interpreta Tom Kazinsky, soprannominato Iceman. Kilmer ha parlato recentemente del sequel in un'intervista.

Le ultime notizie sul film risalgono allo scorso ottobre, quando Tom Cruise confermò il mancato ritorno del personaggio di Goose (interpretato da Anthony Edwards) nel secondo capitolo.

A Val Kilmer, che tornerà al cinema prossimamente nel nuovo film di Terrence Malick, Song to Song, è stato spesso chiesto se la tensione tra Maverick e Iceman non fosse solo legata al ruolo sullo schermo ma che fosse reale, tra lo stesso Kilmer e Tom Cruise.

"Tom era un tesoro - ha dichiarato l'attore - Noi ci confondevamo tutti, tra attori e veri piloti, ci siamo molto divertiti anche per quest'interazione che ci ha permesso di divertirci molto, mentre Tom era sempre impegnato in qualche scena, quindi per questo ero un po' dispiaciuto."

Per quanto riguarda il sequel invece la trama vedrà ancora avversari Maverick e Iceman. Maverick perderà fiducia in seguito alla morte di Goose e prenderà in considerazione l'idea di ritirarsi.

Val Kilmer, dopo il successo con Top Gun, è stato uno degli attori più richiesti degli anni '90, interpretando Jim Morrison in The Doors, Doc Holliday in Tombstone, Bruce Wayne/Batman in Batman Forever, Chris Shiherlis in Heat - La sfida e Simon Templar in Il santo.