Toni Erdmann: Jack Nicholson torna sul grande schermo insieme a Kristen Wiig

Il tre volte premio Oscartornerà a recitare sul grande schermo.riporta che la leggendaria star di Hollywood reciterà nel remake hollywoodiano didella. Al cast si aggiunge anche(Ghostbusters) che interpreterà la figlia del personaggio di

Diretto da Maren Ade, l’originale dramma austro-tedesco è stato proiettato in anteprima al Festival di Cannes dello scorso anno ed è stato accolto con un successo di critica in tutto il mondo. Attualmente è stato nominato come "miglior film straniero" agli Oscar.

Toni Erdmann racconta la storia di un padre (interpretato originariamente da Peter Simonischek) che, nella speranza di ristabilire il contatto con la figlia, focalizzata solo sulla sua carriera, crea un personaggio fittizio chiamato Toni Erdmann, un life coach che finirà per scatenare il caos nella perfetta vita professionale della figlia.

Jack Nicholson è apparso l’ultima volta nella commedia romantica How Do You Know accanto a Reese Witherspoon, Paul Rudd e Owen Wilson. Scritto e diretto da James L. Brooks, il film è stato distribuito dalla Columbia Pictures nel 2010. Prima di questo film, Nicholson è apparso più di un decennio fa al fianco di Morgan Freeman in The Bucket List.

Il remake americano di Toni Erdmann sarà prodotto dalla Gary & Gloria Sanchez Productions. Jessica Elbuam, Will Ferrell e Adam McKay produrranno la pellicola assieme a Jonas Dornbach e Janine Jackowski. Il regista del film originale, Maren Ade, sarà produttore esecutivo.