Tomb Raider: Walton Goggins elogia il film

Questo mese abbiamo scoperto cheè entrato a far parte del cast del reboot di, al fianco dell'attrice, nei panni del villain del franchise. Ora l'attore ha svelato, in una nuova intervista, cosa lo ha spinto ad accettare la parte.

"Ho accettato per Roar Uthaug [il regista, nb.], è un regista di un talento straordinario" spiega "e penso che Alicia, che conosco grazie ad amici in comune e ho incontrato un paio di volte, sia una bravissima attrice di questa generazione. E' un'opportunità incredibile! Ma, oltretutto, la storia è molto buona. Dirò che per me è una sorta di mix tra I Predatori dell'Arca Perduta e Vittoria: un racconto delle isole di Joseph Conrad. Ho subito accettato, quindi".

Goggins rimarca che il suo villain "ha delle buone motivazioni per esserlo" e che non è "come ci aspettiamo".