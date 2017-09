Tomb Raider: il reboot renderà onore al personaggio e introdurrà nuovi elementi

Tomb Raider , interpretato nella nuova versione cinematografica dalla bellissima, renderà giustizia al personaggio die introdurrà una serie di nuovi elementi che non deluderanno i fan.

La prima versione portata sul grande schermo dell'eroina del videogioco Tomb Raider vedeva protagonista una giovane Angelina Jolie che, seppure non sia riuscita a rendere immortali delle pellicole dalle storie deboli, è comunque entrata nell'immaginario collettivo come la prima e iconica Lara Croft.

I film con la Jolie furono due, Tomb Raider e Tomb Raider: La Culla della Vita. Adesso arriva il reboot, che si baserà sulla versione del videogioco datata 2013, Crystal Dynamics, e sarà diretta dal regista norvegese Roar Uthaug.

La Vikander ha detto quanto segue sul film:

"E' un personaggio molto amato, come avete giustamente detto, e sono cresciuta giocando ai videogame e d ero assolutamente elettrizzata quando vidi Angelina Jolie interpretare Lara al cinema. I videogame nel tempo sono cambiati e c'è stato un vero e proprio reboot nel 2013. Ragion per cui ci baseremo su questa nuova versione, che è una sorta di origin story. E parla della ragazza della porta accanto che diventa un'eroina action come la conosciamo. Ci sono un sacco di elementi nuovi che andremo ad esplorare che renderanno giustizia e onoreranno il personaggio. Alle persone credo davvero che piacerà."

Come sappiamo fin troppo bene, gli adattamenti cinematografici dei videogiochi finora non sono stati esattamente dei successi planetari, ma chissà...