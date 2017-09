Tomb Raider: primo esplosivo trailer ufficiale del film con Alicia Wikander

Come promesso ed anticipato , la Warner Bros. Pictures ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale dal nuovo film dedicato a Lara Croft,. Potete visionarlo in questa notizia (aggiorneremo la news appena arriverà una versione 'migliore').

Sviluppato insieme alla Metro-Goldwyn-Mayer Pictures, Tomb Raider rebootta (dopo le precedenti pellicole interpretate da Angelina Jolie) il franchise, dando nuova vita al personaggio di Lara Croft in una nuova storia di origini. Sarà Alicia Wikander a dare il volto al noto personaggio della saga di videogames amata da milioni di appassionati e pubblicata per la prima volta nel 1996 dalla Eidos. La regia è affidata Roar Uthaug.

Dominic West, Walton Goggins e Daniel Wu completano il cast di questo nuovo adattamento cinematografico. La pellicola è attesa per il 16 marzo 2018.