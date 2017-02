Tomb Raider: prime foto dal set del reboot

Come vi abbiamo anticipato, le riprese del reboot disono iniziate in Sud Africa e sono arrivate in rete le prime foto dal set che ci mostrano l'attrice premio Oscarnei panni di Lara Croft. Potete trovarle dopo il salto.

La Vikander è affiancata nella pellicola da Dominic West nei panni di suo padre, Daniel Wu in quelli del capitano di una nave che aiuterà la Croft e Walton Goggins nel ruolo del villain del film. Roar Uthaug è alla regia di Tomb Raider scritto dallo sceneggiatore del prossimo Transformers - L'ultimo cavaliere, Geneva Robertson-Dworet.

Anni fa sono già stati prodotti due film su Tomb Raider che vedevano Angelina Jolie nei panni dell'iconica eroina della serie di videogames. Questo nuovo reboot è previsto per marzo 2018.