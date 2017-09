Tomb Raider: Junkie XL comporrà la colonna sonora del film con Alicia Vikander

In passato non ha riconfermato il suo ritorno alla composizione delle colonne sonore del sequel die di, ma l'apprezzato e talentuosoakaha in queste ultime ore svelato via Instagram il suo nuovo progetto cinematografico.

Stiamo parlando dell'attesissimo reboot di Tomb Raider diretto da Roar Uthaug che vedrà protagonista la Premio Oscar Alicia Vikander, dal physique du rôle impressionante nei panni della cacciatrice di tombe Lara Croft, qui impegnata a sopravvivere in un'isola deserta e vedersela con il villain interpretato da Walton Goggins.



Tra le OST firmate da Junkie XL ricordiamo quelle del capolavoro ipercinetico di George Miller, Mad Max: Fury Road e di Batman v Superman: Dawn of Justice, quest'ultime composte in compagnia dell'amico e collega Hans Zimmer.



Nel cast di Tomb Raider troveremo anche Daniel Wu, Hannah John-Kamen e Dominic West, per un'uscita prevista nelle sale il 16 marzo 2018.