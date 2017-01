Tomb Raider: iniziate le riprese!

Sono iniziate le riprese di, il film che rilancerà la saga tratta dall’omonima serie di videogame. Il regista) lo ha annunciato oggi con questo post su Instagram.

Nel ruolo della protagonista vedremo la svedese Alicia Vikander (Ex Machina, The Danish Girl), che l’anno scorso ha portato a casa l’Oscar per la migliore attrice non protagonista; nei panni del cattivo di turno troviamo invece Walton Goggins (il cui ghigno beffardo ha illuminato Django Unchained e The Hateful Eight), che ha recentemente parlato del film e del suo ruolo.

Il film è prodotto dalla Warner Brothers e sceneggiato da Geneva Robertson-Dworet (Transformers: The Last Knight) e arriverà nelle sale nel marzo dell’anno prossimo.