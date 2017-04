Tomb Raider: Hannah John-Kamen si aggiunge al cast del reboot di Lara Croft

Lae glihanno aggiunto un altro tassello chiave nel cast del loro prossimo reboot di: l’attrice. Il suo ultimo lavoro è stato sotto la direzione dinel film di prossima uscita

È Deadline a riportare che Hannah John-Kamen si è unita al cast del prossimo adattamento cinematografico della popolare serie di videogiochi Tomb Raider. Interpreterà la migliore amica e coinquilina di Lara Croft, interpretata dal premio Oscar Alicia Vikander.

Non è stato svelato il nome del suo personaggio, ma si potrebbe teorizzare che potrebbe essere liberamente ispirato a Samantha Nishimura, la migliore amica di Lara Croft nel videogioco d'azione e avventura del 2013. È già noto infatti che il prossimo film diretto da Roar Uthaug trarrà ispirazione dalla più recente serie di videogiochi sviluppati dalla Crystal Dynamics, in particolare per quel che riguarda la caratterizzazione di Lara Croft, ma non è ancora noto se questo si rifletterà anche per i personaggi di supporto del film, dato che molti sono stati confermati essere dei personaggi originali creati apposta per il film.

Oltre ad Alicia Vikander, Hannah John-Kamen si unisce a un cast composto anche da Walton Goggins (Vice Principals) nei panni del cattivo principale, Daniel Wu (Into the Badlands) e Dominic West (The Wire).

Hannah John-Kamen è meglio conosciuta per il suo ruolo da protagonista nella serie di Syfy Killjoys, dove interpreta una cacciatrice di taglie interplanetaria. Più di recente è anche apparsa in due episodi del dramma fantasy della HBO Game of Thrones, dove interpreta Ornela, una vedova Dothraki che fa amicizia con Daenerys durante il suo breve soggiorno con i Dosh Khaleen. I suoi altri lavori includono Black Mirror e un piccolo ruolo in Star Wars: Il Risveglio della Forza. Ha inoltre recentemente finito di recitare nell’attesissimo ultimo film di Steven Spielberg, Ready Player One.

Tomb Raider uscirà al cinema il 16 Marzo 2018.