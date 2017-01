Tomb Raider: Daniel Wu si aggiunge al cast

Variety conferma un nuovo ingresso nel cast del reboot dell'adattamento cinematografico di. Secondo il sito, l'attoreè salito a bordo del progetto nei panni del capitano di una nave che aiuterà Lara Croft a trovare suo padre.

Lara Croft, in questa nuova versione, avrà il volto dell'attrice Premio Oscar Alicia Wikander; Walton Goggins (The Hateful Eight) è, invece, stato scelto per dare il volto al villain della pellicola.

Roar Uthaug dirigerà Tomb Raider da una sceneggiatura di Geneva Robertson-Dworet. Il videogame originale di Tomb Raider fu pubblicato nel 1996 dalla Eidos e divenne un grosso successo commerciale; un reboot della serie è stato lanciato nel 2013.

La Paramount ha già portato Lara Croft al cinema con due pellicole che vedevano come protagonista Angelina Jolie.