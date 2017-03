Tomb Raider: Alicia Vikander è Lara Croft con tanto di piccozza nella nuova foto

Solo ieri vi abbiamo mostrato le prime foto ufficiali dell'attesissimo reboot cinematografico dicon protagonista, ma già a poche ore di distanza ecco sbarcare online un'altra immagine sempre dedicata alla bella e agguerrita Lara Croft.

Nella foto che vi riportiamo in calce è possibile ammirare la Vikander ancora nei panni di Lara, questa volta, però, con più ferite e ricoperta di terra dalla testa in giù, forse dopo una rocambolesca scena d'azione durante la quale potrebbe aver usato la piccozza che stringe in mano -identica a quella che si vede negli ultimi due capitoli del videogioco.



Vi ricordiamo che Tomb Raider diretto da Roar Uthaug vedrà Lara Croft in cerca di sopravvivenza in un'isola sperduta alla ricerca di suo padre (Dominic West). Nel cast del film compariranno anche Walton Goggins nei panni del villain e Daniel Wu, per un'uscita prevista il 16 marzo 2018.