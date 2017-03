Tom Holland: "i sequel di Spider-Man seguiranno il modello 'Harry Potter'"

Anche seuscirà a luglio e rivedremo l'arrampicamuri ined il sequel di Homecoming (previsto per luglio 2019), il futuro di Spider-Man nell'Universo Cinematografico Marvel Studios si fa sempre più misterioso.

Infatti, Amy Pascal della Sony Pictures ha lasciato intendere che dopo l'uscita di Homecoming 2, Spider-Man non farà più parte dell'Universo Cinematografico Marvel Studios, senza contare che lo studio sta preparando degli spin-off (Venom in primis), scollegati dal resto delle pellicole e parte di un nuovo Universo Marvel by Sony.

Eppure le ultime dichiarazioni dell'attore Tom Holland, invece, lasciano intendere che il suo Uomo Ragno sarà protagonista di numerosi sequel in futuro, citando Harry Potter come fonte d'ispirazione: "Penso che i film di Harry Potter siano un esempio perfetto, funzionano perfettamente. Io ne sono un grande fan, cosi come miliardi di persone, quindi perché non seguire la stessa formula? Penso faremo qualcosa di veramente eccitante".

Per chi non l'avesse capito, il modello Harry Potter permetterà di seguire Peter Parker anno dopo anno al liceo e, successivamente, al college, senza salti temporali come nei precedenti film del franchise, per giustificare le età avanzate degli attori. Con Tom Holland giovanissimo, questo sarà possibile, dunque, e vedremo la sua evoluzione passo dopo passo.