Tom Holland diventa Rihanna per il Lip Sync Battle

Dimenticatevi l'Uomo Ragno. Dimenticatevi Peter Parker. Nel video che vi presentiamo in questa news l'attore che dà il volto al supereroe dei fumetti della Marvel,, interpreta la cantante...

Poco prima degli MTV Movie Awards, andati in onda domenica, è stata trasmessa una puntata speciale di Lip Sync Battle in cui il nostro Spider-Man ha sfidato la co-star Zendaya. Ovviamente, la sequenza più chiacchierata, vista ed acclamata è quella in cui Tom Holland si è calato nei panni della popstar Rihanna ed ha "cantato" la celebre "Umbrella", ballando e facendo delle vere e proprie piroette sul palco. Trovate il video in questa news.

Spider-Man: Homecoming, invece, sarà nelle sale cinematografiche a luglio.