Tom Holland nella prima immagine di Spidey in Avengers: Infinity War

Quando un gruppo di giornalisti sono stati scelti per visitare i Marvel Studios all'inizio dell'anno, una delle tanto foto esposte ritraevain azione. Il pensiero è subito andato ad una probabile scena di Spider-Man: Homecoming ma in realtà l'immagine si riferisce ad una sequenza di

Peter Parker attaccato al fianco di un autobus si riferisce quindi al prossimo film nel quale vedremo Holland vestire i panni del giovane Spidey, per unirsi alla battaglia contro Thanos. Nonostante non ci siano conferme ufficiali in tal senso da parte della Marvel, la foto dovrebbe quindi far parte del prossimo film dedicato agli Avengers.

Avenger: Infinity War unirà un folto gruppo di supereroi, pronti a sconfiggere il malvagio Thanos. Nel cast del film troveremo Robert Downey Jr., Josh Brolin, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Chris Evans, Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Chris Pratt, Elizabeth Olsen, Sebastian Stan, Benedict Cumberbatch, Paul Bettany, Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Benedict Wong, Zoe Saldana, Karen Gillan, Vin Diesel, Dave Bautista, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Scarlett Johansson, Benicio del Toro, Tom Holland, Anthony Mackie, Chadwick Boseman, Danai Gurira, Paul Rudd e Don Cheadle.