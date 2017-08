Todos lo saben: iniziate le riprese del nuovo film di Asghar Farhadi

ha iniziato le riprese del suo nuovo film, il primo in lingua spagnola, che avrà per protagonisti i Premi Oscar

Intitolato Todos lo saben, sarà un thriller psicologico prodotto da Alexandre Mallet-Guy per la Memento Films Production e da Alvaro Longoria della Morena Films. Scritto dallo stesso regista due volte Premio Oscar (per Una separazione e Il cliente), il film segue la storia di Carolina e del suo viaggio con la famiglia da Buenos Aires alla propria città natale in Spagna per una celebrazione particolare. Intenzionata a soggiornare brevemente, il viaggio è bruscamente vessato da alcuni eventi imprevedibili che cambieranno per sempre le vite di Carolina e della sua famiglia.

Si tratta della terza collaborazione tra Farhadi e Mallet-Guy dopo Il cliente e Il passato, e nel cast sarà presente anche Ricardo Darin. Alla fotografia c’è Jose-Luis Alcaine, collaboratore di Pedro Almodovar, Carlos Saura e Bigas Luna, mentre Sonia Grande (Midnight in Paris, The Others) si occuperà dei costumi. I diritti internazionali del film saranno venduti ai prossimi festival.