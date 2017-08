TIM e Notorious Pictures insieme per distribuire oltre 70 titoli su TIMVision

hanno siglato un accordo per offrire ai clienti TIMVISION il meglio del cinema italiano e internazionale. Grazie a questa importante partnership l’offerta di TIMVISION si arricchisce ulteriormente con 71 film che dal prossimo anno saranno inclusi nell’abbonamento della TV on demand di TIM.

Tra i titoli più recenti su TIMVISION saranno proposti “Sleepless - Il giustiziere”, diretto da Baran bo Odar - con il Premio Oscar Jamie Foxx - e “La verità vi spiego sull'amore”, commedia romantica di Max Croci, prodotta da Notorious Pictures (per la cosiddetta “Current Second Pay”), oltre alle due pellicole “Belle e Sebastien” e “Belle e Sebastien, l’avventura continua” film di avventura francese e “Land of Mine”, di Martin Zandvliet candidato all'Oscar come miglior film straniero nel 2017 (per visione “Library”).

L'accordo conferma l'impegno di TIMVISION di voler offrire agli abbonati un catalogo sempre più ricco di contenuti di qualità destinato alla famiglia e ai più esigenti spettatori. La partnership permette a Notorious Pictures, società attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche, di consolidare una posizione rilevante nel settore del digital entertainment sempre più strategico.