Tim Miller parla di Deadpool 2 e del suo futuro con Terminator

Mentre le riprese di, per la regia di, continuano, il regista del primo episodio - che ha abbandonato il progetto per 'divergenze creative' -, è tornato a parlare della sua uscita di scena in un'intervista con il The Hollywood Reporter.

"Ho sempre sostenuto che ci fossero altre storie da raccontare con Deadpool, ma sono contento che saranno altri a raccontarle al mio posto" ha affermato Miller "Per me è un sollievo essere riuscito a fare qualcosa di nuovo anziché Deadpool 2. Penso sarebbe venuto fuori un gran film, ma sarebbe stata anche una continuazione di qualcosa che avevamo già fatto. Voglio avere l'opportunità di fare qualcosa di nuovo".

Quel qualcosa di nuovo sarà Terminator, come spiega il regista: "Ho sentito che questi personaggi avessero ancora qualcosa da dire. Si, volevo fare Deadpool 2. Lo avrei fatto, veramente. Ma poi David Ellison ed io abbiamo discusso di un altro progetto, e quello era Terminator".