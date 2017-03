Three Billboards Outside Ebbing, Missouri: trailer e poster del film di McDonagh

Sono stati rilasciati oggi dallaun nuovo trailer vietato ai minori e un poster del film di prossima uscita, diretto da. Li potete trovare come di consueto subito dopo il salto!

Il film è stato diretto da Martin McDonagh (In Bruges, Sette Psicopatici), ed è la storia di una madre la cui figlia è stata brutalmente assassinata. In segno di protesta affiggerà dei cartelloni stradali che attaccano il capo della polizia, che deve ancora risolvere il caso, da cui deriva il titolo originale della pellicola.

Ecco la sinossi ufficiale: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, è un dramma cupo diretto dal premio Oscar Martin McDonagh. Dopo mesi passati senza un colpevole nel caso di omicidio di sua figlia, Mildred Hayes (il premio Oscar Frances McDormand) decide di fare una mossa audace: disegna su tre cartelloni pubblicitari disposti lungo la strada che porta alla sua città un messaggio controverso diretto a William Willoughby (il candidato all'Oscar Woody Harrelson), il venerato capo di polizia della città. Quando viene coinvolto il suo ufficiale secondo in comando Dixon (Sam Rockwell), un ragazzo immaturo con un debole per la violenza, la battaglia tra Mildred e le forze di polizia di Ebbing si aggrava ulteriormente, rischiando di rompere gli equilibri della cittadina.

Nel trailer di Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, possiamo dare uno sguardo a quello che Mildred è disposta a fare per assicurarsi a qualsiasi costo che sia trovato l'assassino di sua figlia, compresa usare violenza contro coloro che non amano i suoi metodi. La piccola città sarà scossa da questi avvenimenti una volta che la sua campagna entrerà in atto.

Il film presenta un cast composto da Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Abbie Cornish, Lucas Hedges, Željko Ivanek, Caleb Landry Jones, Clarke Peters, Samantha Weaving, John Hawkes e Peter Dinklage.