Thoroughbreds: Olivia Cooke e Anya Taylor-Joy nel primo poster ufficiale

Laha da poco rilasciato online il primo teaser poster ufficiale di, nuovo film diretto dache vedrà protagoniste) e).

Si tratta di un thriller-drama dove due amiche d'infanzia, Lily e Amanda, si incontrano dopo molto tempo nel Connecticut. Lily è divenuta una raffinata adolescente, una teenager della upper-class, con una carriera scolastica impeccabile e in procinto di iniziare un tirocinio molto ambito da inserire nel curriculum. Amanda ha invece sviluppato uno spirito molto acuto e un'attitudine del tutto particolare nell'essere un'emarginata sociale. Inizialmente in disaccordo, le due ragazze si ritroveranno grazie al disprezzo di Lily nei confronti del suo opprimente padre, Mark, accrescendo la loro amicizia e mettendo in risalto le reciproche tendenze autodistruttive. Assolderanno così un criminale locale, Tim, per prendere in mano le redini delle loro vite.



Thoroughbreds vedrà nel cast anche il compianto Anton Yelchin nel suo ultimo ruolo postumo, per un'uscita prevista nelle sale il 9 marzo 2018.