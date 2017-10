Thor: The Dark World, concept alternativi dedicati a Malekith

Proprio mentre stanno arrivando in rete le reazioni della critica a Thor: Ragnarok , facciamo un passo indietro e parliamo del precedente capitolo,

Diretto da Alan Taylor nel 2013, Thor: The Dark World non è ricordato, certamente, per essere il miglior film dei Marvel Studios. Nella pellicola il Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth portava su Asgard l'amata Jane Foster (Natalie Portman), in quanto venuta a contatto con l'Aether, una delle gemme dell'Infinito fortemente voluta dal villain Malekith, interpretato da Christopher Eccleston.

E proprio di Malekith parliamo grazie a questi nuovi concept art alternativi del look del personaggio, che vi proponiamo qui sotto, firmati dall'autore Andy Park. Voi cosa ne pensate? Preferite il look del film o uno di questi 'alternativi'?