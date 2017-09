Thor: Ragnarok, Waititi: "God Butcher di Jason Aaron ha influenzato il film"

Sarà il prossimo filmin uscita, Thor: Ragnarok di, e in fase promozionale proprio il regista ha avuto modo di spiegare le origini e l'ispirazione della storia in un'interessante intervista con

Come è stato possibile notare sin dalle prime immagini ufficiali, la terza avventure del Dio del Tuono ha radici profonde nei fumetti Marvel, riadattando run amatissime come Planet Hulk o Thor: Disassembled, ormai vecchie di qualche anno. Eppure Waititi ha rivelato come il film sia stato influenzato anche dalla sorprendente run del Macellatore di Dei di Jason Aaron e Esad Ribic, il primo tra i più grandi scrittori di fumetti contemporanei mentre il secondo considerato da molti critici e amanti del media come uno dei disegnatori più talentuosi di sempre.



Queste le parole del regista: "Abbiamo messo insieme Planet Hulk, God Thunder e la run di Gorr [il personaggio che nella storia di Aaron è chiamato Macellatore di Dei]. Ho guardato a tutte le cose che personalmente ritenevo le migliori in tutti i fumetti del personaggio. Ho preso un po' di questo e un po' di quello, ho messo tutto insieme e l'ho fatto".



Il regista ha sottolineato come i film dovrebbero essere adattamenti diretti del materiale originale, "ma farlo significherebbe rovinare determinate cose restando troppo fedeli ai fumetti": "Con ogni run, c'è sempre qualcosa di nuovo. Ci sono sempre delle rinascite. Universi alternativi. Questo film è così pazzo, così eclettico e ci sono tanti personaggi sorprendenti -Hulk, Thor, il Gran Mestro- che secondo me è il film più folle della Marvel finora, in modo positivo".



Thor: Ragnarok vedrà nel cast Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Cate Blanchett, Tom Hiddleston, Jeff Goldblum, Idris Elba e Karl Urban, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 25 ottobre.