Thor: Ragnarok - è uscita una nuovo foto del Grandmaster!

Poche ore fa è uscita online una nuova still che mostra il personaggio del, interpretato in Thor: Ragnarok , da. Il cinefumettosul Dio del tuono, arriva in autunno.

Manca davvero poco all'uscita di Thor: Ragnatok, la pellicola diretta dal regista Taika Waititi, con protagonista Chris Hemsworth nei panni dell'Odinson.

La foto, in cui si vedono anche Valchiria (Tessa Thompson) e Topaz (Rachel House), è un'istantanea rilasciata da Yahoo Movies, che ha l'esclusiva in virtù del fatto che hanno in programma di distribuire un'imponente campagna promozionale del film basato sui fumetti Marvel. Sulla scia quindi dell'ultimo video in cui si vedono Thor e Hulk (Mark Ruffalo), combattere nell'arena, ecco che arriva anche quest'immagine in alta definizione.

Sinossi: "In Marvel's Thor: Ragnarok, Thor (Chris Hemsworth) è imprigionato nell’altro lato dell’universo senza il suo potente martello, e si ritroverà in una corsa contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok - la distruzione del mondo e la fine della civiltà asgardiana - nelle mani di una nuova, potente minaccia, la spietata Hela (Cate Blanchett). Ma prima dovrà sopravvivere ad una sfida mortale tra gladiatori in cui si ritroverà contro il suo ex-alleato e membro degli Avengers, l’Incredibile Hulk!"

Thor: Ragnarok è la terza pellicola che riguarda il personaggio di Asgard; lo rivedremo in Avengers: Infinity War, nel 2019.