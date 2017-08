Thor: Ragnarok, Urban parla di Skurge, confermato il ritorno della Alexander?

arriverà nei cinema italiani ad ottobre, e tra i nuovi protagonisti vedremo anche l'attore(Star Trek, Dredd) nei panni di Skurge. Urban ne ha parlato in una nuova intervista.

"Il mio personaggio gestisce il Bifrost quando lo incontriamo, ed improvvisamente Cate Blanchett appare ed io capisco immediatamente che o mi unisco a lei oppure muoio" spiega l'attore "Quindi Skurge è uno che vuole sopravvivere. Il suo viaggio è del tipo 'ora hai fatto un patto col Diavolo e questo avrà un prezzo'. Il prezzo sale sempre di più nel corso della pellicola".

Sarà piuttosto interessante capire come Taika Waititi sia riuscito a gestire tutto nei soli 100 minuti di durata.

Intanto, un nuovo rumor che circola in rete in queste ore. La presenza dell'attrice Jaimie Alexander nei panni di Lady Sif è sempre stata solo rumoreggiata ma mai confermata. Ora un nuovo promo per la partecipazione dell'attrice ad uno show la conferma come "Jaimie Alexander da Thor: Ragnarok". Un errore dello show? Oppure vedremo il suo personaggio effettivamente nella pellicola, almeno in una piccola parte?