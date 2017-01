Thor: Ragnarok, una t-shirt svela il nuovo logo?

Mancano ancora parecchi mesi alla release di, cinecomic deidiretto da Taika Waititi che vedrà il ritorno diinsieme ad

Oggi arriva online la foto di una maglietta che un ragazzo ha ricevuto in regalo da un amico che ha lavorato alla produzione del film, nell'Art Department.

La maglietta mostra un enorme macchinario ispirato alle tavole di Jack Kirby, ma la cosa più interessante è che vicino al colletto c'è quello che sembra essere il nuovo logo del film. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma se venisse confermato sarebbe il secondo cambio per il logo di questa pellicola. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!

Diretto da Taika Waititi (What We Do in the Shadows, Hunt for the Wilderpeople) e prodotto dai Marvel Studios, Thor: Ragnarok arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 25 Ottobre 2017.

Terzo ed ultimo film della trilogia di Thor, la pellicola vedrà il ritorno di Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk), Anthony Hopkins (Odino) e Idris Elba (Heimdall), che saranno affiancati dalle new entry Cate Blanchett (Hela), Jeff Goldblum (Gran Maestro), Tessa Thompson (Valchiria) e Karl Urban (Skurge l’Esecutore).

Questa la sinossi ufficiale:

«In Thor: Ragnarok dei Marvel Studios, Thor è imprigionato nell’altro lato dell’universo senza il suo potente martello, e si ritroverà in una corsa contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok – la distruzione del mondo e la fine della civiltà asgardiana – nelle mani di una nuova, potente minaccia, la spietata Hela. Ma prima dovrà sopravvivere ad una sfida mortale tra gladiatori in cui si ritroverà contro il suo ex-alleato e membro degli Avengers, l’Incredibile Hulk!».