Thor: Ragnarok - una nuova teoria sull'ultima Gemma dell'Infinito

: Mentre ci apprestiamo ad assistere all'epica battaglia contro Thanos in Thor: Ragnarok , nessuno è ancora a conoscenza di dove si trovi l'ultima Gemma dell'Infinito. Se inizialmente molti fan erano convinti che la Gemma ad un certo punto spuntasse come arma di Thor, dopo aver visto il trailer gli indizi portano in realtà verso una direzione opposta.

Ad avere l'ultima Gemma dell'Infinito potrebbe essere Hela, che ha recuperato la Gemma non da Asgard ma da New York. Con il suo nuovo look dark, Hela sembrerebbe confermare quest'ipotesi. E da chi l'avrebbe presa? Secondo la nuova teoria da Odino. La Gemma dell'Infinito sarebbe sempre stata contenuto nell'occhio di Odino, grazie al quale egli ha potuto supervisionare l'Universo.

Odino, finito a mendicare a New York, potrebbe aver incontrato Hela che l'ha sconfitto e ottenuto la Gemma.

Tuttavia si tratta al momento solo di voci non confermate. Thor: Ragnarok, diretto da Taika Waititi, comprende nel cast Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson, Karl Urban, Mark Ruffalo e Anthony Hopkins. Il film uscirà nelle sale il 25 ottobre.