Thor: Ragnarok, tutti i nuovi character poster, parla Taika Waititi

I Marvel Studios, dopo i promo apparsi in rete questa mattina, continuano a promuoverediramando online dei nuovi coloratissimi character poster, che trovate nella galleria di immagini in calce alla notizia.

I character poster sono incentrati sui personaggi di Thor (Chris Hemsworth), Loki (Tom Hiddleston), Hulk (Mark Ruffalo), Heimdall (Idris Elba), Valchiria (Tessa Thompson), Odino (Anthony Hopkins), il Gran Maestro (Jeff Goldblum) e Hela (Cate Blanchett).

Parlando in un'intervista del film, il regista Taika Waititi ha spiegato: "E' una sfida restare fedeli a quel che vogliono i fan e, allo stesso tempo, all'universo stesso. Ma poi devo ricordarmi che mi hanno ingaggiato per un motivo. Una delle ragioni è il tipo di storie che racconto e il tipo di film che ho fatto in precedenza. C'erano già delle idee quando sono salito a bordo del progetto. Alcune sono cambiate nei primi tre o quattro mesi... se la pellicola si chiama Thor, allora Thor deve essere il personaggio migliore".

"Molte persone sono eccitate riguardo Ragnarok e cosa voglia dire. Per me vuol dire 'spogliarsi di una struttura già presente'. O meglio, quel che c'è già e costruirla in un nuovo modo, che poi è simile all'idea ciclica del Ragnarok" continua "Questa è la mia personalissima idea del Ragnarok ed è quel che stiamo facendo ai personaggi e al franchise, e alla storia. Ma in un modo che alla fine è tutto più eccitante e interessante. E non puoi più tornare indietro".