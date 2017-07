Thor: Ragnarok, tutte le novità direttamente dal Disney D23

Thor: Ragnarok è ale ci sono un po' di immagini promozionali e un poster nuovi di zecca che mostranonell'Arena.

Quest'anno, al panel D23 di Disney, Thor: Ragnarok ha presentato qualche anticipazione sul film, che arriva a fine anno, ed è super atteso dai fan. Nel trailer abbiamo già visto il Dio del Tuono contro Hulk nell'arena, e adesso anche questo nuovo poster mostra i due eroi combattere l'uno contro l'atro

Spider-Man: Homecoming è adesso al cinema e dunque Ragnarok è l'ultima pellicola del 2017 per i Marvel Studios, prima che ci si concentri sul 2018, che pure di titoli ne ha in programma molti, e tutti non vediamo l'ora che arrivino in sala.

Taika Waititi è alla regia di Thor: Ragnarok e a vestire i panni dell'eroe di Asgard e della "palla di rabbia" verde, tornano Chris Hemsworth e Mark Ruffalo. All'Expo D23 Andy Park ha rivelato il suo esclusivo poster proprio per il D23 di Ragnarok e l'ha anche postato via Twitter:

Here's the #ThorRagnarok poster I painted exclusively for @DisneyD23 Thank You to everyone that came out! I had a blast! #thor #hulk

Ecco il poster che ho disegnato per #ThorRagnarok esclusivamente per @DisneyD23. Grazie a tutti per essere venuti! E' stato fantastico! #thor #hulk

Non solo, ci sono anche delle immagini promozionali che mostrano molti dei protagonisti del film in nuove vesti e si vedono infatti Hulk, Hela, Loki, Valkyrie e, naturalmente, il Dio del Tuono, e potete vederle cliccando questo LINK.

Questo mese sarà pieno di novità per i fan dei cinecomics, perché i Marvel Studios hanno fatto sapere che non solo saranno presenti al D23, ma anche al Comic-Con di San Diego e dunque le notizie, si spera, fioccheranno.

Stay tuned.