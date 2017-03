Thor: Ragnarok, Tom Hiddleston si dice impressionato dalla visione del regista

Cercare di miscelare la commedia con una corsa contro la fine dell'universo è, a quanto pare, l’obiettivo più unico che raro chetenterà di assumersi. Dovremo aspettarci la presenza di elementi più comici di qualsiasi film, ma in combinazione con le incredibili sequenze d'azione per le quali è conosciuto il franchise.

Tom Hiddleston ha recentemente discusso il prossimo film con MTV International e ha dichiarato che poter vedere come tutto verrà messo assieme è tra le cose che più lo entusiasmano. "La visione di Taika Waititi è impressionante", ha detto Hiddleston. "Nella mitologia norrena, Ragnarok significa 'la fine di tutto' - la fine del mondo, dell'universo, del tempo e dello spazio - per cui la posta in gioco è piuttosto elevata. Senza rivelare troppo, il modo in cui accade, il modo in cui tutto comincia, è semplicemente spettacolare."

Il Ragnarok, almeno nei fumetti Marvel, si è verificato più volte, costringendo gli dei nordici di Asgard in un ciclo infinito di morti e resurrezioni continue. Con l’ultimo Ragnarok però, Thor era riuscito a prevenire il verificarsi di nuovi cicli, grazie al potere ereditato da Odino e al suo sacrificio finale, che si rivelarono la chiave per interrompere le macchinazioni di potenti Dei Oscuri. Difficilmente vedremo tutto questo nella versione su pellicola, anche perché la trama sembra aver subito pesanti contaminazioni della saga di Planet Hulk, grazie alla presenza del Gigante di Giada.

Thor: Ragnarok è stato diretto da Taika Waititi e sarà composto da un cast che vedrà ritornare Chris Hemsworth nei panni di Thor, Tom Hiddleston riprenderà il suo ruolo nella parte di Loki, Idris Elba nel ruolo di Heimdall, Anthony Hopkins nei panni di Odino e Mark Ruffalo nei panni di Hulk. A loro si sono uniti Cate Blanchett nella parte di Hela, Jeff Goldblum nel ruolo del Gran Maestro, Tessa Thompson nei panni di Valchiria e Karl Urban.

Thor: Ragnarok uscirà nei cinema il 25 ottobre 2017.