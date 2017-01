Thor: Ragnarok, Tom Hiddleston rivela nuovi dettagli sul ruolo di Doctor Strange

Sin dalla scena post-credits di, cinecomic di Scott Derrickson che tra pochi mesi arriverà in Home Video, abbiamo saputo che lo Stregone Supremo impersonato dastringerà un’alleanza particolare con il possente, interpretato nuovamente da Chris Hemsworth, in

È stato confermato ufficialmente pochi giorni fa da un comunicato stampa del D23, e la scorsa notte Tom Hiddleston, interprete di Loki, sul red carpet dei Golden Globe ha rivelato ai microfoni di MTV qualcosa in più sul ruolo di Stephen Strange all’interno della pellicola diretta da Taika Waititi.

«Doctor Strange ha dei poteri immensi, ha addirittura il potere di manipolare il tempo a proprio piacimento. Non voglio spoilerare nulla, ma l’ultima volta che abbiamo visto Loki alla fine di Thor: The Dark World era seduto sul trono di Asgard. Cos’è successo ad Odino? Forse Doctor Strange aiuterà con questo grande mistero».

Diretto da Taika Waititi (What We Do in the Shadows, Hunt for the Wilderpeople) e prodotto dai Marvel Studios, Thor: Ragnarok arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 25 Ottobre 2017.

Terzo ed ultimo film della trilogia di Thor, la pellicola vedrà il ritorno di Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk), Anthony Hopkins (Odino) e Idris Elba (Heimdall), che saranno affiancati dalle new entry Cate Blanchett (Hela), Jeff Goldblum (Gran Maestro), Tessa Thompson (Valchiria) e Karl Urban (Skurge l’Esecutore).

Questa la sinossi ufficiale:

«In Thor: Ragnarok dei Marvel Studios, Thor è imprigionato nell’altro lato dell’universo senza il suo potente martello, e si ritroverà in una corsa contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok – la distruzione del mondo e la fine della civiltà asgardiana – nelle mani di una nuova, potente minaccia, la spietata Hela. Ma prima dovrà sopravvivere ad una sfida mortale tra gladiatori in cui si ritroverà contro il suo ex-alleato e membro degli Avengers, l’Incredibile Hulk!».