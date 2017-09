Thor - Ragnarok: Tom Hiddleston non comprende ancora perfettamente Loki!

, l'attore che interpreta Loki, fratellastro di Thor nell'MCU, ha dichiarato in una recente intervista di non comprendere fino in fondo il suo personaggio.

Hiddleston ne ha parlato con Times of India, e ha detto anche di essere sorpreso non solo dalla "longevità" di Loki - nel senso che era convinto che sarebbe uscito di scena dall'MCU molto prima - ma anche del fatto che sia diventato davvero uno dei personaggi di maggior successo di tutto l'Universo Cinematografico Marvel.

Loki lo abbiamo visto in Avengers, in Thor, Thor: The Dark World, e lo rivedremo Thor: Ragnarok ed è certamente l'antieroe più amato degli ultimi tempi, nonché "tombeur des femmes", visto che tutte le donne del mondo lo amano:

"E' una sorpresa continua per me pensare al fatto che ci sono ancora (nell'MCU). Mai mi sarei aspettato, quando ho iniziato ad interpretarlo, che sarebbe successo. Sento una grande responsabilità addosso e voglio riportare sullo schermo il personaggio che tutti conoscono, anche se l'ultima volta che l'ho interpretato è stato 4 anni fa. Inoltre, ho cercato di "mandarlo" verso nuove direzioni."

Di certo c'è che le possibilità con Loki sono infinite, nulla è fuori portata per lui, nemmeno manipolare i membri stessi della propria famiglia. E tutti, compreso Hiddleston, sentiamo che ci sono ancora molte zone psicologiche da esplorare nella mente di questo controverso personaggio:

"Ho passato circa sei o sette anni della mia vita tentando di capire cos'è che vuole davvero. Quando sembra avvicinarvisi e dunque ottenere il potere, l'accettazione, un senso di appartenenza, cambia direzione. Penso che sia comunque anche uno dei motivi per cui è così interessante. E' un trasformista, umorale, cambia continuamente e fa tutto quello che è in suo potere per sopravvivere. E' il Dio dell'Inganno, dopotutto."

"Quando ho nuovamente indossato il costume e sono stato al trucco, ho pensato: "Oh, rieccoci. Era come rivedere un vecchio amico, in un certo senso. E' come se lo conoscessi."

Siete curiosi di vedere Loki di nuovo in Thor: Ragnarok? Ditecelo nei commenti!