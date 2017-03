Thor: Ragnarok, Tessa Thompson svela nuovi particolari su Valchiria

Una delle aggiunte più interessanti di, un personaggio che i fan speravano di vedere al cinema da molto tempo, data la sua importanza nei fumetti. Resta da vedere come sarà gestita esattamente in questo sequel, anche se sembra che lei abbia smesso di lottare peral fine di intraprendere la sua strada.

Tessa Thompson, l’attrice che la impersona nella pellicola, ha confermato ad un’intervista di EW che Valchiria proviene da Asgard."Lei è originaria di lì. Quando la incontriamo è su Sakaar, e non posso davvero dire molto su quello che sta facendo lì, ma lei ha una relazione con il personaggio di Jeff Goldblum. Si tratta di un rapporto d'affari. Lei trova Thor e lo porta dal Gran Maestro perché potrebbe essere di interesse per lui. Il resto è un segreto."

Per quanto riguarda l'aspetto abbastanza singolare del personaggio in Thor: Ragnarok, (ricordiamo che originariamente è una dea nordica con i classici capelli biondi e occhi azzurri, ma curiosamente non ha destato molte proteste da parte dei fan) l'attrice ha detto al sito: "Si tratta di una sorta di remix di Taika [il regista]. La Marvel è stata davvero grande, gli ha detto "Fai ciò che vuoi con questi personaggi". In Ragnarok, vedrete un Banner come non lo avete mai visto prima. Vedrete Thor con i capelli corti, che si taglia quando diventa un gladiatore per il Maestro. Ma vedrete tutti questi personaggi in una luce nuova. Ovviamente se fossero stati veramente fedeli al materiale originale non mi avrebbero preso. Per quanto riguarda l'armatura , lei è così bad ass che non ha bisogno del metallo per proteggersi. Quindi sono essenzialmente vestita in pelle. Ho qualche oggetto davvero cool, come una cotta di maglia e fondamentalmente con le braccia posso farmi da scudo. Posso maneggiare due pugnali, che sono collegati con me. E ho anche una spada molto speciale."

Alla domanda che chiedeva se Valchiria sarà uno dei tanti eroi che appariranno in Avengers: Infinity War, Thompson non ha voluto rivelare nulla, ma sembra accennare al fatto che si tratta di una possibilità concreta. "Non si sa mai dove tornerà qualcuno. Nella fase successiva, la speranza è di trovare il modo di intrecciare tutti questi personaggi."