Thor: Ragnarok, Tessa Thompson riguardo l'importanza del suo personaggio

In un'intervista a, l'attrice ha spiegato quanto la sua interpretazione disia importante per il continuum narrativo dell'universo Marvel e per le minoranze etniche.

Presentato ufficialmente da pochissimi giorni, Thor: Ragnarok fa già discutere di sé.

In molti si domandano come il film possa inserirsi nel Marvel Cinematic Universe e di come i personaggi sappiano adattarsi ad esso.



Questo ragionamento vale certamente per Valchiria, personaggio interpretato dalla star di Westworld Tessa Thompson. Alcuni hanno storto il naso quando hanno saputo del suo ingaggio, in quanto Valchiria viene tradizionalmente descritta nei fumetti come bionda e dalla pelle bianca, ma sono stati in tantissimi ad accettare l'attrice in questo ruolo.



"Sì, è davvero fantastico. Abbiamo discusso molto riguardo la rappresentanza nel film. Penso che una delle sfortune di questi film fantasy sia l'essere basati su materiali prodotti quando la rappresentanza non era un argomento così importante."



Thompson si è poi soffermata sul fatto che i superheroes movie si siano spesso allontanati dal materiale di partenza in tema di costumi, e questa era una priorità per lei e per quanti coinvolti nella realizzazione di un abbigliamento più consono per Valchiria.



"Se avessimo realizzato dei costumi partendo dal fumetto, Valchiria sarebbe stata praticamente una Thor donna che combatte indossando un costume da bagno, il che è assurdo. Ci siamo domandati quale potesse essere un look forte. Abbiamo quindi deciso di farle indossare dei pantaloni, oltre al renderla più mascolina in generale."



Infine, Thompson è ritornata sull'importanza della suo personaggio in Ragnarok, in particolare confrontandolo con gli altri film Marvel: "È veramente un momento eccitante per entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe. Pensate al cast di Black Panther, è davvero importante per i bambini e le bambine potere vedere in questi film delle persone di colore essere nello spazio. Sono così felice di poter collaborare con Idris Elba, così non dovrà essere l'unico!"



Quanto state aspettando il prossimo capitolo della saga di Thor? Vi aspettate un prodotto migliore degli altri due film o pensate che Disney Pictures debba concentrarsi maggiormente su altri personaggi?

