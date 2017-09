Thor: Ragnarok, tante nuove immagini promozionali e spot tv

Sono tantissime le immagini promozionali di, di cui sono ufficialmente aperte le prevendite anche in Italia, che i Marvel Studios hanno diffuso nelle ultime ore e che noi divi proponiamo nella galleria di immagini dopo il salto, insieme ad alcuni nuovi spot italiani.

Diretto da Taika Waititi, Thor: Ragnarok è ambientato dopo gli eventi del precedente Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon, e vede Thor (Chris Hemsworth) in giro per i Nove Regni per trovare il responsabile delle recenti minacce arrivate che si sono abbattute nell'universo e che coinvolgono le Gemme dell'Infinito.

Finirà, però, su Sakaar, il pianeta gestito dal Gran Maestro (Jeff Goldblum), a partecipare alla famosa Sfida dei Campioni dove, come un gladiatore, dovrà sfidare il suo ex collega e amico Bruce Banner/Hulk (Mark Ruffalo). Il Dio del Tuono dovrà farsi largo tra i vari combattimenti per fermare Hela (Cate Blanchett), ed il suo 'collaboratore' Skurge (Karl Urban), ed impedire il Ragnarok, la fine di ogni cosa. Per farlo dovrà formare un team formato da Hulk, Valchiria (Tessa Thompson) ed il suo fratellastro ed arcinemico Loki (Tom Hiddleston). Tra gli obiettivi dell'eroe Marvel anche ritrovare suo padre, Odino (Anthony Hopkins), scomparso insieme a molti degli abitanti di Asgard, tra cui Heimdall (Idris Elba), facendosi aiutare anche dal Dottor Strange (Benedict Cumberbatch).

Il film esce ad ottobre.