Thor: Ragnarok, Taika Waititi: "Un buon 80% del film è improvvisato!"

In attesa di vedere a ottobre il suo Thor: Ragnarok è stato raggiunto in occasione deldai microfoni diper parlare del cinecomic, rivelando nuove e interessanti curiosità.

Rispondendo così a una domanda sul suo approccio collaborativo con un grande studio quale la Disney, il regista ha rivelato di avere un sistema "molto sciolto e finalizzato al compromesso", dichiarando: «Perché andare a lavorare per stressarsi? Personalmente sto cercando di portare in questo cinecomic il mio tono e la mia sensibilità artistica». Così Waititi ha incoraggiato nell'arco della produzione i suoi attori a suonare musica sul set, a danzare e improvvisare quanto più possibile.



Su questo ultimo punto, infatti, il regista ha dichiarato che circa l'80% del film è stato completamente improvvisato. Forse il suo approccio alla lavorazione è proprio l'elemento centrale per cui la Marvel ha deciso di ingaggiarlo per Thor: Ragnarok, e dall'ultimo, spettacolare trailer si è davvero notata tutta questa energia positiva.



In merito, sempre Waititi ha rivelato che Mark Ruffalo (Hulk) era davvero preoccupato: «Un giorno, al termine delle riprese, Mark viene da me e mi dice "Perché non siamo ancora stati licenziati? Stiamo davvero facendo le cose più malate in questo film, quindi dov'è la telefonata?".Ma il mio stile di lavoro è che spesso mi trovo anche io davanti alla camera, e quando le sono dietro urlo le direttive agli attori tipo "dite questo, dite quello"».



In aggiunta, Chris Hemsworth ha anche rivelato la genesi della battuta "è un collega del lavoro" sentita nel primo trailer: «Mentre giravamo quella scena, avevamo sul set un ragazzino venuto ad assistere alle riprese. A un certo punto se ne esce con "sapete, dovresti dire "è un collega del lavoro". Ci è piaciuta e l'abbiamo tenuta». Anche qui: improvvisazione pura!



Thor: Ragnarok vedrà nel cast anche Cate Blanchett, Tom Hiddleston, Jeff Goldblum, Anthony Hopkins e Karl Urban, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 25 ottobre 2017.