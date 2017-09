Thor: Ragnarok, Taika Waititi svela cosa è cambiato al suo arrivo

Sul perché Thor sarà ironico in, in arrivo a fine ottobre in Italia, ne abbiamo già parlato, ma ora, il regista del film, svela perché ha deciso di utilizzare tanta ironia nel terzo episodio e che cosa è cambiato al suo arrivo.

"Quando sono arrivato c'erano già delle idee, ma tutto è cambiato nel corso di tre o quattro mesi" spiega il regista a Collider "sin dall'inizio, la Marvel voleva rendere Thor un film più solare e abbracciare l'aspetto avventuroso dell'eroe. Gli altri due film, soprattutto il sequel, erano più dark".

"Personalmente sento che se un film si chiama Thor, allora Thor deve essere il personaggio migliore" continua il regista "Il mio obiettivo era quello di renderlo figo e divertente quando doveva esserlo ed eroico quando doveva esserlo. Se avete visto gli altri miei lavori, sapete che cerco di bilanciare sempre commedia e dramma. E penso sia una storia soddisfacente da guardare".