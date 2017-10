Thor: Ragnarok, Taika Waititi spiega il cambio di una sequenza

Questo mercoledì in Italia debutterà, terzo capitolo delle avventure del Dio del Tuono dei fumetti dellache porterà la firma del semisconosciuto ma talentuoso

Ed è proprio il regista a parlare, in un'intervista, del cambio di ambientazione di una sequenza in cui Hela (Cate Blanchett) distrugge il martello di Thor (Chris Hemsworth), Mjolnir.

"Ecco il perché. I vicoli non sono fighi, i campi lo sono, giusto?" scherza il regista con il suo tipico umorismo "Abbiamo girato inizialmente alcune scene a New York, volevamo che Thor e Loki andassero sulla Terra e incontrassero il Dr. Strange, ma era troppo conveniente che lei si trovasse proprio infondo al vicolo, e fino a quel punto il ritmo era veloce e tutto sopra le righe, volevamo dunque andare in un posto più tranquillo e starcene in tranquillità con i personaggi, sentire Odino dispensare le sue perle di saggezza senza il frastuono dei taxi in sottofondo".

"Era una location terribile per una sequenza emotiva con protagonisti Odino ed i ragazzi" continua "E' la prima scena in cui li vediamo insieme, in cui gli dice che li ama, riconosce Loki come suo figlio. Per noi era importante essere in una location molto più pacifica e bella".