Thor: Ragnarok, Taika Waititi parla della sua interpretazione di Korg

Mentre cresce l'attesa per vedere in sala l'atteso Thor: Ragnarok , il registaha avuto modo di parlare con ildel film con, soffermandosi anche sul personaggio che interpreterà lui stesso nel film:

Già nei suoi precedenti lavori Waititi si è sempre ritagliato un piccolo ruolo, e il terzo capitolo delle aventure del Dio del Tuono non ha fatto alcuna differenza. Il regista ha quindi spiegato com'è stato lavorare simultaneamente alla regia e nei panni di Korg, dichiarando nella sua ormai rinomata ironia: "Dovete capire che Taika Waititi attore è una persona incredibile con cui lavorare. Quando Taika Waititi regista incontra uno come lui, gli sembra opportuno concedergli tutto il tempo necessario affinché possa mostrare il suo vero talento. Così ho fatto e avevo ragione. Ero... era così bravo. In qualità di attore ho anche molto apprezzato le qualità di Waititi regista, che mi è sembrato molto generoso nel darmi più take degli altri, permettendomi di mostrare le mie vere capacità".



Concludendo, il regista ha parlato di come il film non si prenda troppo sul serio: "Se prendavamo le cose troppo seriamente dicevo 'non dimenticate mai che stiamo girando un'avventura cosmica ambientata con protagonista un vichingo spaziale'. Abbiamo l'Incredibile Hulk e una donna gigante con le antenne. Abbiamo alieni e astronavi. È come se avessimo chiesto a dei ragazzini cosa volessero inserire in un film per poi mettercelo".



Thor: Ragnarok vedrà nel cast anche Mark Ruffalo, Cate Blanchett, Jeff Goldblum, Tom Hiddleston, Idris Elba, Tessa Thompson, Karl Urban e Anthony Hopkins, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 25 ottobre.